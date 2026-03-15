¿Y tú de quién eres? Pilar Vidal habla de los tipos de persona "alondra" y "búho" según los hábitos de sueño

En La Roca, explica que los "alondra" están "hiperactivos de 08:00 a 12:00" pero llegan "en declive" a la tarde; los "búho", en mayor actividad de 19:00 a 23:00

Pilar Vidal ha hablado en La Roca de los "dos tipos de personas" que hay dependiendo de las horas de sueño. Dependiendo de cómo se duerma y de cuándo y cuánto. En el programa, ha diferenciado a los "alondra" y a los "búho", teniendo además cada uno su propio tipo de personalidad.

"Hay dos tipos de personas. Están los alondra y los búho. Los alondra rinden más por la mañana, son hiperactivos de 08:00 a 12:00. Los búho, entre las 19:00 y las 23:00", ha expuesto.

En el otro lado, el cansancio: "Los Alondra están en declive por la tarde. Son los que hacen la siesta. Los búho por la mañana siguen con sueño".

"Y ahí tienen su propia personalidad. Los alondra son proactivos y persistentes, mientras que los búho son más creativos y tolerantes al riesgo", ha explicado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.