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Tras las declaraciones de Aldama

Carolina Bescansa, sobre el 'caso mascarillas': "No hay ninguna prueba de que exista una organización criminal presidida por Sánchez destinada a delinquir"

La politóloga ha expresado que se trata de un caso "repugnante", pero considera que "por el momento, las pruebas acaban en Ábalos". "No hay nada, salvo la palabra de Aldama, que implique la financiación ilegal del PSOE", ha defendido.

Carolina Bescansa

La politóloga Carolina Bescansa ha hablado en La Roca sobre el juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el 'caso mascarillas' y ha señalado que "hay ciertas cosas que hacen que todo sea difícil de analizar". "La primera es que parece que los tratos que Aldama ha hecho con la Fiscalía no se vinculan a un solo caso, sino que está negociando la totalidad de los casos al mismo tiempo con la Fiscalía, lo cual hace que sea especialmente sospechoso todo lo que dice en cada una de sus declaraciones", ha subrayado.

Sin embargo, a su juicio, "ha dicho muchas verdades, verdades que afectan de manera muy directa a Koldo y a Ábalos y verdades que están sustentadas por las investigaciones policiales y con cargas probatorias muy graves". "Eso implica la existencia de una trama de corrupción que vincula a un ministro muy importante del Gobierno y a la adjudicación de contratos públicos, que ya me parece gravísimo", ha criticado.

Pese a ello, para la politóloga "hay una diferencia cualitativa y evidente entre eso y que exista una organización criminal presidida por el presidente del Gobierno destinada a delinquir y que implique financiación ilegal del PSOE". "Y de eso no hay nada, salvo la palabra de Aldama, claramente redactada para abrir los titulares de todos los telediarios", ha opinado.

Para Bescansa, esto "forma parte de una estrategia de intentar generar equidistancias", de "como hay una trama del PP, vamos a intentar crear una estructura". "No, este caso repugnante, pero por el momento creo que las pruebas ahora acaban en Ábalos", ha concluido.

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