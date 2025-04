La llegada de la Inteligencia Artificial (IA) ha revolucionado por completo la vida de muchos, por no decir la de todos. En La Roca se cuestionaba hasta qué punto esta tecnología puede conllevar riesgos. En concreto, se cuestionaban los eventuales peligros generados por las aplicaciones que permiten crear a tu pareja perfecta, desde el color de ojos hasta el tono de su voz.

Por ello, la psiquiatra y directora médica de Tranquilamente, Lucía Torres, enumeró y explicó algunos de ellos para el programa que presenta Nuria Roca. Todo parte de que "hay como una creencia de que para que alguien te quiera tienes que ser muy bueno, superior y perfecto". Algo que "la IA me da": "Soy superior, porque soy humano; me vas a decir todo lo que yo quiero; y vas a hacerme creer que soy lo más perfecto".

Entonces, Torres concreta que la IA "te viene a hacer creer que yo no necesito esos halagos y que por eso me los da", derivando en convertirse en "dependiente de algo que en inicio no tengo esa necesidad". A renglón seguido, la psiquiatra argumenta que esta tecnología "es un poquito engañosa en este aspecto, porque aunque tiene la obligación de decirte que 'soy un robot' a lo largo de la conversación lo que intenta es que tú olvides eso y que te creas que es un ser humano". "De hecho, te dice frases como yo te echo de menos o te quiero, lo cual es mentira", especifica.

Cuestión que reafirma tras observar una 'discusión' entre un usuario y la IA. A ojos de la experta corresponde a un "sometimiento total" en el que "tienes la razón; eres perfecta; yo me he equivocado; y soy el que te pido perdón a ti". Por eso, concluye que "el que cae en este consumo puede llegar a creer que esto es lo habitual", es decir, "que el otro te refuerce lo perfecto que eres, pero es mentira, porque las relaciones humanas sanas no van a ser así".

*En laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos del magacín dominical La Roca. Este fragmento corresponde al programa emitido el pasado 6 de abril que puedes ver de forma íntegra en Atresplayer.