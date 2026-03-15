Pilar Vidal: "Pedro Sánchez está bueno pero hay otro miembro del Gobierno que me gusta más..."

Aunque Vidal ha asegurado que "Pedro Sánchez está "bueno", ha matizado que cuando llegó al Gobierno, su aspecto era mucho mejor que el actual. "Ahora está demacrado y se le nota el paso del Gobierno", ha añadido.

La periodista Pilar Vidal ha confesado este domingo en La Roca que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está bueno", aunque ha matizado que hay otro miembro del Gobierno que le gusta más.

El programa La Roca ha analizado la relación de Pedro Sánchez con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der leyen, y los rumores que se han compartido en las redes sociales sobre ambos.

"Se llegó a decir "que alguien me mire como Von der Leyen mira a Pedro Sánchez", ha comentado la periodista Sara Ramos, quien ha mostrado varios vídeos en los que se veía la buena relación de ambos.

"Es que Pedro Sánchez está bueno.Todo hay que decirlo. Pero a mí hay un miembro del Gobierno que me gusta más ahora... Carlos Cuerpo", ha comentado Vidal sobre el ministro de Economía.

Más tarde, Vidal ha matizado que "el Pedro Sánchez que habéis puesto en las imágenes era cuando estaba bueno, que es cuando llegó al Gobierno". "El de ahora está demacrado y ya se le nota el paso del Gobierno y las crisis. Tiene menos pelo, las canas...", ha añadido.