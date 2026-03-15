Ahora

ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

Sigue la última hora de la jornada electoral, en directo

"Ahora está demacrado"

Pilar Vidal: "Pedro Sánchez está bueno pero hay otro miembro del Gobierno que me gusta más..."

Aunque Vidal ha asegurado que "Pedro Sánchez está "bueno", ha matizado que cuando llegó al Gobierno, su aspecto era mucho mejor que el actual. "Ahora está demacrado y se le nota el paso del Gobierno", ha añadido.

pilar vidal

La periodista Pilar Vidal ha confesado este domingo en La Roca que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está bueno", aunque ha matizado que hay otro miembro del Gobierno que le gusta más.

El programa La Roca ha analizado la relación de Pedro Sánchez con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der leyen, y los rumores que se han compartido en las redes sociales sobre ambos.

"Se llegó a decir "que alguien me mire como Von der Leyen mira a Pedro Sánchez", ha comentado la periodista Sara Ramos, quien ha mostrado varios vídeos en los que se veía la buena relación de ambos.

"Es que Pedro Sánchez está bueno.Todo hay que decirlo. Pero a mí hay un miembro del Gobierno que me gusta más ahora... Carlos Cuerpo", ha comentado Vidal sobre el ministro de Economía.

Más tarde, Vidal ha matizado que "el Pedro Sánchez que habéis puesto en las imágenes era cuando estaba bueno, que es cuando llegó al Gobierno". "El de ahora está demacrado y ya se le nota el paso del Gobierno y las crisis. Tiene menos pelo, las canas...", ha añadido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Elecciones de Castilla y León, en directo | La participación en las elecciones de Castilla y León a las 18:00 sube un punto respecto a 2022 y alcanza el 52,7%
  2. Netanyahu publica un vídeo para demostrar que está vivo tras las amenazas de muerte de Irán: "¿Quieres contar mis dedos?"
  3. Los asesinos de Francisca Cadenas la amordazaron, le ataron las manos y la desnudaron de cintura para abajo
  4. Detenido un hombre acusado de asesinar a su pareja en Pedreña (Cantabria)
  5. El círculo vicioso de la dermatología que ahoga a la sanidad pública: más pacientes, más privada y más profesionales compaginando
  6. El infierno de vecinos acosados por un fondo buitre para que abandonen sus casas: "Hay quienes se están yendo porque no aguantan la presión"