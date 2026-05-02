La reacción de Nuria Roca al conocer el número de casos de corrupción que salpican al PP: "¡Qué locura! ¿267?"

La presentadora no daba crédito cuando ha conocido el 'corruptómetro' del Partido Popular. "Se han podido escapar a lo mejor 53 casos...", ha comentado, por su parte, Juan del Val.

Berni Barrachina ha presentado en La Roca el 'corruptómetro' del PP, y ha señalado que ha contado 267 casos que le salpican de alguna manera al Partido Popular en la democracia, a lo que ha apostillado que "probablemente" haya alguno se le haya pasado.

"¡No te creo! ¿267? ¡Qué locura!", ha expresado Nuria Roca al conocer el dato, sin dar crédito de lo que estaba contando Barrachina, mientras que Juan del Val ha respondido a su compañero de La Roca diciéndole que se le han podido "escapar a lo mejor 53" casos.

Entre los casos, Barrachina ha subrayado algunos que empiezan por la letra 'A', como el caso Arroyo, el caso Ambulancias, el caso Amnistía Fiscal o el caso Ana Gago. Y de todos ellos, el colaborador ha destacado "el que tiene el nombre más chulo, que es el caso Cartel de fuego. "Es una especie de trama de corrupción, con amaños de contratos de extintores en la Comunidad Valenciana y otras comunidades. Y se está calculando que 100 millones de euros fueron defraudados.", ha indicado.

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