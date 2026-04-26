Pilar Vidal expresa su "decepción con la política y el amor": "No me voy a dejar utilizar para ganar votos"

La periodista se ha sincerado en el plató de La Roca tras hablar en anteriores programas de sus "microenamoramientos" con políticos del PSOE. Al parecer, la cosa no ha ido bien.

La periodista Pilar Vidal ha expresado en La Roca que está "decepcionada con la política y con el amor, por ese orden", después de que en anteriores programas confesara sus "microenamoramientos" por políticos del PSOE. "Una cosa es la broma, que la gente entiende que tenga un poquito de sentido del humor, pero yo no me voy a dejar utilizar para ganar votos", ha manifestado.

Así, Vidal ha afirmando que no quiere "perder ni una seguidora más". "Yo jamás me he pronunciado en política y esto me está perjudicando. Cada vez que abro Instagram, tengo un comentario sobre el mal gusto que tengo", ha confesado, al tiempo que ha asegurado que como más feliz está es "sola" y que no quiere saber nada "ni de políticos, ni de futbolistas, ni de toreros".

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