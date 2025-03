Pilar Vidal explica la última polémica de Isabel Pantoja con las "tres fincas" de la herencia de Paquirri: "No se ha llevado nada nuevo"

Según ha informado recientemente la revista Lecturas, Isabel Pantojahabría escondido tres fincas de la herencia de Paquirri, fallecido en 1984, durante 40 años. La tonadillera, ante esta información, habría amenazado con demandar.

Tal como explica la periodista Pilar Vidal, "tú, por ley, no estás obligado a cambiar en el registro el nombre de una propiedad, aunque lo normal es hacerlo". Es decir, Pantoja habría heredado esas fincas, pero no habría cambiado la titularidad de ninguna de ellas, por lo que seguirían aún a nombre de Paquirri.

De igual modo, expone la periodista que "Pantoja no se ha llevado nada nuevo" porque ella, en realidad -detalla- no hereda la finca de Cantora, sino el usufructo viudal de todo el patrimonio de Paquirri.

Sin embargo, Pantoja quería tener la finca porque le gustaba y era el sitio donde había vivido con Paquirri. "Entonces, llegaron a un acuerdo, que tardó en alcanzarse tres años, para que a ella se le computara ese usufructo viudal dándole toda la finca de Cantora, y así es como ella se lo cobró", sostiene Vidal. Además, se le dieron tres terrenos adyacentes.

"Lo que pasa es que, según esta noticia, parece que ella ha ocultado esas fincas", reacciona Nuria Roca, pero, según Vidal, "realmente el verbo sí es ocultar, porque si tú no cambias en el registro algo que has heredado es porque no quieres que se sepa". Pero esas tierras realmente son suyas porque "está en el testamento". Es decir, tal como finaliza Vidal, las fincas a las que Pantoja no ha cambiado de nombre ya estaban descritas en el testamento.

En el vídeo podemos ver al completo si información y explicación.

.