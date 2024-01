El absentismo laboral aumenta en nuestro país. Las faltas al trabajo han visto un incremento de un 40% desde antes de la pandemia y son el doble que hace diez años, según un informe de Randstad. Ante estos datos, TaniaSánchez se pregunta si se está investigando para saber por qué se ha producido este crecimiento de bajas.

Además, apunta a cuestiones que podrían estudiarse como posibles factores que hayan podido influir, como los efectos del Covid persistente o las secuelas del coronavirus, así como el "estrés que supone los aumentosde precio y la pérdida de capacidad adquisitiva", dice.

"Habrá gente que abuse del sistema pero siempre pienso que son la minoría", comenta Pilar Gómez, y argumenta que "no podemos atribuir la subida de las bajas a decir que la gente se lo inventa". La periodista destaca la importancia de la la saludmental, pues expone que "a raíz de la pandemia, hemos empezado a ser conscientes de que hay mucha gente que vive con una depresión, que va a su médico y no sabe qué le ocurre y que antes no era capaz de tratarse o de identificar que tenía un problema e iba a trabajar".