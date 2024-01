Un millón de personas faltaron cada día a su trabajo en 2023, según un informe de Randstad. Los españoles faltamos al trabajo un 40% más que antes de la pandemia del coronavirus y el doble en comparación con los datos de hace una década.

Gonzalo Miró se pregunta por la causa y afirma que eso de que todo el mundo está deseando no ir a trabajar no es real, sino "un mito que interesa propagar desde muchos ámbitos". "La gente sí quiere trabajar pero en unas condiciones dignas. Lo que no quiere es partirse el lomo y no poder ni siquiera pagar el alquiler o hacer la compra", asegura.

, asesor y empresario, señala que "decir que trabajares una causa de perjudicar lade una persona me parece el cuento de todos los políticos" y Miró comenta que "la alternativa es que al final se busque que el empleado tenga que conformarse con lo mínimo que esté dispuesto a pagarle el empresario (...) y eso se tiene que acabar porque es un mito eso de que la gente no quiere trabajar".