Los españoles somos los que más andamos por día: una media de 8.700 pasos que nos hace líderes en Europa

Por detrás tenemos a Italia con 8.300, Reino Unido con 8.200, Alemania con 7.700 y Francia, que cierra la clasificación, con 7.500.

España es el país en el que más se anda de media en Europa. Según un estudio de 'Macadam', los españoles somos los ciudadanos que más pasos damos al día de los cinco países que se han analizado.

Según los mencionados datos, los usuarios españoles caminamos una media de 8.700 pasos al día. Algo que nos sitúa en la primera posición andando un 16% más que los franceses al día. Por detrás tenemos a Italia con 8.300, Reino Unido con 8.200, Alemania con 7.700 y Francia, que cierra la clasificación, con 7.500.

Además, este estudio muestra la curiosidad de que caminamos más cuando trabajamos que cuando descansamos. Entre semana, de hecho, superamos los 9.000 pasos al día, mientras que los fines de semana bajamos a menos de 8.000.

Y, aunque el 60% de los usuarios españoles que cuentan sus pasos tienen menos de 35 años, los de entre 45 y 55 son los más comprometidos con caminar. Por otro lado, las mujeres los cuentan en un 55% mientras que los hombres solo en un 43%.

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