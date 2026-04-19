Pilar Vidal confiesa su "microenamoramiento" por Félix Bolaños: "Tiene todo lo que me gusta en un hombre"

La periodista ha reconocido que el ministro cumple con todos sus "requisitos": "Es canoso, inteligente y con sentido del humor". "Muy mal se nos tiene que dar para que no vayamos a cenar Juan, Félix, tú y yo", le ha dicho a Nuria Roca.

Pilar Vidal ha confesado que ha tenido un "micronamoramiento" con Félix Bolaños después de que coincidieran en Atresmedia en la sala de maquillaje. "A mí me cuesta poco conectar con la gente, pero es verdad que yo no lo había visto nunca en persona (...) y cumple mis requisitos. Tiene todo lo que me gusta a mí en un hombre", ha reconocido la periodista, a lo que ha añadido: "Es canoso, inteligente y con sentido del humor, que ha demostrado tener un sentido del humor bárbaro".

Así, Vidal ha expresado que "aunque está siendo la comidilla de todo el mundo", hay gente que está diciendo que hacen buena pareja. "No tiene por qué estar reñido ser un tipo serio, un ministro de la presidencia y entrar a la broma", ha expresado entonces la colaboradora de La Roca, tras lo que ha contado que a Carlos Cuerpo, su anterior "microenamoramiento", le dijo que le siguiera en redes y no lo hizo, pero cree que Bolaños sí se lo va a hacer.

"Me pareció muy mono y e microenamoramiento puede pasar a macro", ha manifestado Pilar Vidal, tras lo que le ha dicho a Nuria Roca: "Muy mal se nos tiene que dar para que no vayamos a cenar Juan, Félix, tú y yo".

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