Joaquim Bosch, sobre la posibilidad de que Trump suspenda las elecciones: "Ha demostrado poco compromiso con los principios democráticos"

El magistrado ha recordado que cuando Trump"perdió las anteriores elecciones, no aceptó el resultado y apoyó un golpe al Capitolio". "Y por eso existe la sospecha de que pueda intentar utilizar la legislación para que no se celebren", ha expresado.

Nuria Roca ha preguntado a Joaquim Bosch sobre la "posibilidad rocambolesca de que Donald Trump suspenda los comicios de medio mandato". "Lo cierto es que ni la Constitución de Estados Unidos ni su legislación contemplan la posibilidad de que un presidente pueda suspender unas elecciones. Lo que ocurre es que Trump ya ha insinuado que igual sería conveniente cancelar esas elecciones", ha señalado el magistrado.

En este sentido, Bosch ha subrayado que "a la vista de los precedentes", el presidente de EEUU "ha demostrado poco compromiso con los principios democráticos". "Recordemos que cuando perdió las anteriores elecciones, no aceptó el resultado y apoyó un golpe al Capitolio. Y por eso existe la sospecha de que pueda pretender utilizar a su manera la legislación en materia de situaciones de emergencia --en una situación de guerra, ante alguna actividad terrorista o un conflicto interno -- para, con ese pretexto, intentar que no se celebren", ha advertido el juez, quien ha alertado de que "en esa hipótesis, vendría con toda seguridad una tremenda batalla institucional y jurídica que tendría que ser resuelta por el Tribunal Supremo".

Sin embargo, Bosch descarta que el mandatario estadounidense pueda utilizar el pretexto del conflicto en Oriente Medio para suspender las elecciones de medio mandato. "Incluso para Trump eso me parecería excesivo, pero él ha dicho por activa y por pasiva que él no acepta ni la legalidad internacional ni la legalidad de Estados Unidos, sino que él solo acepta lo que cree que él tiene que aceptar", ha apuntado.

Así, el magistrado ha expresado que "tendremos que ver si el sistema institucional resiste esa embestida". "De hecho, en el asalto al Capitolio el sistema institucional lo resistió porque gran parte de cargos del Partido Republicano no toleraron ese ataque contra la alternancia democrática y el Tribunal Supremo de Estados Unidos, aunque está integrado por magistrados mayoritariamente cercanos a Trump, ha demostrado cierta independencia cuando ha anulado, por ejemplo, los aranceles que, con el pretexto de la emergencia, había impuesto Trump", ha concluido.

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