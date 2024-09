El humorista y colaborador de La Roca, Nacho García, se "alegra mucho" de que por fin hayamos visto las imágenes privadas del rey emérito Juan Carlos I con Bárbara Reyporque así "se ha bajado el suflé". "En lo que los famosos son idénticos a nosotros es en el poco glamur que hay en estas fotografías de Juan Carlos besándose con Bárbara Rey", comenta García al analizar en La Roca las fotografías publicadas en la revista holandesa 'Privé'.

"¿No os llama la atención lo cutre? Me alegro de que se haya visto esta foto porque nos lo esperábamos más glamoroso", sostiene el humorista. Y comenta que ambos están ahí "comiéndose la boca como en una especie de terraza" que le recuerda a "cuando dos amigos se liaban en la terraza a las cuatro de la mañana muertos de frío" en una casa rural.

Está "chupándole la cara, con esa pared feísima que parece que han quedado en la Chocita del Loro", bromea y lo tilda de "una cosa terrible". "¿Qué te esperabas? ¿Qué pensabas que era liarse con un rey?", se ha preguntado, añadiendo que se creía que tener una relación con el rey era sobre "sábanas de seda" y con un "mayordomo" que te lleva "una cajita encima y te dice: su majestad, sus preservativos".

"No, hombre... Es lo mismo que los demás. Tienes a un señor sudado encima respirando fuerte y diciéndote que si no te importa que me quite los calcetines", señala entre risas del resto de colaboradores.