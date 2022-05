Mamen Mendizábal ha manifestado en La Roca que "más allá del fondo", lo que más le "molesta es el tono de ligereza de Ignacio Sánchez Galán" al llamar "tontos" a los usuarios con tarifa regulada. "Alguien que gana 13 millones al año y que, probablemente está exento de pagar la luz, no puede empatizar con lo que supone una subida de la luz para un hogar medio español", ha criticado, a lo que ha añadido: "no puede saber lo que supone la subida eléctrica en un hogar, lo que supone no encender, pedir que no se gaste... esas cosas que se dicen en las casas para rebajar las facturas".

Así, la periodista ha recordado que "los banqueros, en su día, también nos dieron muchos consejos y hablaban desde los púlpitos", tras lo que ha lanzado una recomendación a Galán y a todos los presidentes de las compañías energéticas: "No nos den lecciones". En el vídeo principal que acompaña a esta noticia, la indignación de Mamen Mendizábal con el presidente de Iberdrola.

Además, Mendizábal ha hablado en La Roca sobre el próximo programa de 'Encuentros inesperados' en el que Gabriel Rufián, Daniel Guzmán, Ana Morgade y Cayetano Martínez de Irujo hablan sobre la lucha de clases. En el programa, la presentadora ha dado su opinión sobre un ascensor social que "se ha roto hace mucho tiempo": "No es lo mismo jugar con unas cartas marcadas que currártelo una vez tras otra", ha defendido, a lo que ha añadido que en este país "somos campeones en desigual", con "los ricos, que son pocos pero cada vez más ricos, y una clase social de 1.200 euros con pocas aspiraciones de avanzar". En este vídeo, puedes ver la denuncia de Mamen Mendizábal sobre la desigualdad en España.

Por otro lado, la periodista ha criticado duramente la actitud de las personas que se manifiestan frente a las clínicas abortistas para hostigar a las mujeres que acuden a abortar. "El rezo no puede ser el acoso para nada, bajo ningún concepto". También ha criticado algunos de los argumentos que estos manifestantes han lanzado a La Roca, como que acuden "por la defensa de España" o "para el final del comunismo": "Nos estamos haciendo un totum revolutum global o qué, ¿qué se está defendiendo ahí?", comenta la Mendizábal en este vídeo.