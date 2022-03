Mamen Mendizábal ha afirmado en La Roca que ha tenido que "aprender" para hacer su nuevo programa, Encuentros Inesperados. "Posiblemente yo estaba un poco pasada de 'mandurriona'. Yo he sido muy inquisitiva a lo mejor, un poco directa, y no me he cansado de preguntar hasta derrotar, pero esto tiene otro registro completamente diferente", ha expresado.

En este sentido, la periodista ha bromeado con que "paciencia" no tiene, pero ha descubierto en este programa "algo precioso, que es la confianza". "Cuando llamé a Junqueras, le dije que se fiara, que no íbamos a hablar de Cataluña y se fio", ha recordado, algo que ha calificado de "muy gratificante".

Por otro lado, la presentadora ha señalado que Encuentros Inesperados "tiene dos ambientes, una mesa y los encuentros". "Les dijimos que íbamos a poner las cámaras a grabar desde que llegaran, y hay conversaciones muy interesantes porque se han relajado", ha destacado, a lo que ha añadido que "surgen cosas entre los invitados que tienen mucha magia".