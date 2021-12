Baltasar Garzón es muy crítico con la comparecencia que realizó Mariano Rajoy en la comisión de investigación por la trama 'Kitchen' en el Congreso de los Diputados.

En La Roca, el exjuez de la Audiencia Nacional cree que Rajoy tendría que haber aprovechado para pedir que "se esclareciesen hasta las últimas consecuencias", y no acudir "como si simplemente pasaras por ahí".

"Respeto lo que decida hacer, pero cuando se va a una comisión siendo un expresidente del Gobierno, que políticamente está directamente vinculado con el desarrollo parlamentario, se va a colaborar", agrega.

Previamente, Garzón destaca el detalle que le llamó la atención de la intervención de Rajoy, cuando el gallego leyó su defensa. "Me parece llamativo que lea las respuestas. No hace falta leer: si no conoces a una persona, lo dices y punto", explica Garzón.