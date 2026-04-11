Juan del Val: "Se van olvidando los últimos escándalos de Juan Carlos I a medida que pasa el tiempo"

El escritor ha destacado que "se ha premiado a un libro, no a la figura de Juan Carlos", en referencia al galardón que ha recibido el monarca en Francia.

Juan del Val ha opinado en La Roca sobre el galardón que han recibido las memorias del rey emérito en Francia. En primer lugar, el escritor ha querido destacar que "se ha premiado a un libro, no a la figura de Juan Carlos". "Evidentemente, el libro tiene que ver con su figura, por lo que algo tendrá que ver, pero lo que se premia, insisto, es un libro", ha expresado, a lo que ha añadido que el jurado "habrá tenido sus razones para premiarlo".

En este punto, el escritor ha señalado que "eso no quiere decir que sea un aval para Juan Carlos como figura histórica para todo", al tiempo que ha apostillado que él cree que "a medida que va pasando el tiempo, se van olvidando los últimos escándalos" del rey emérito.

"¿Y no será más bien que tenemos una empatía que es muy humana hacia una persona cada vez más mayor, más limitada y que está leyendo de una manera muy precaria?", se ha preguntado entonces Marta García Aller, tras lo que ha recordado que "una de las cosas que precipitó la abdicación, más allá de los escándalos, fue aquel discurso que hizo tan mal siendo todavía rey, cuando no podía cumplir sus funciones institucionales". "Ahora ves a una persona mayor que ya no está en plenitud de sus facultades y claro que sientes empatía. Otra cosa es que pueda venir a España", ha manifestado la periodista.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.