Juan del Val sale en defensa de Anabel Pantoja: "El hecho determinante es que la niña está con ella"

La investigación sobre Anabel Pantoja y David Rodríguez por supuestos malos tratos a su hija sigue adelante y ha estado en el centro de las críticas en las últimas semanas. Desde el plató de La Roca, Juan del Val rompe una lanza a favor de la influencer y su pareja.

"El hecho determinante es que la niña está con ellos, por lo tanto, la jueza no habrá visto ningún riesgo, porque si no, evidentemente, se tomaría la decisión de no darle a la niña", comenta el colaborador. Asimismo, añade que esta situación no tiene por qué afectar a la relación de pareja y que les puede unir más de lo que están.

Más información en el vídeo de La Roca