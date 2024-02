Berni Barrachina ha querido mostrar la homofobia que ha existido siempre en el fútbol recordando en La Roca algunos momentos. El colaborador ha rescatado una entrevista que realizó Jesús Gil en 1994, donde queda claro cuál era el pensamiento que había en ese momento sobre este asunto.

"Iba a fichar a un jugador importante y me he enterado de que es maricón. A ese no le meto en el vestuario", decía entonces Jesús Gil. Unas declaraciones que han dejado completamente asombrados al resto de colaboradores del programa, que no daban crédito a que pudiese hablar de esa forma en televisión. "Es increíble", ha reconocido Nuria Roca.

Por su parte, Juan del Val ha destacado que lo más llamativo de todo es que en ese momento "no nos parecía tan raro" escuchar a alguien hablar así, destacando que se percibí incluso con un toque de "humor". De esta forma, ha confesado que se alegra de ver que "hemos cambiado para bien".