La vida cada día está más cara y hay quien se ve obligado a tirar de ingenio para poner solución a la precariedad. Es el caso de la mujer de Usera protagonista de este vídeo, que se ha sumado a la 'moda' del hot bedding, una práctica que consiste en compartir cama o alquilarla y que "duerman varias personas", informa Sara Rincón, que evidencia el "problemita que por detrás".

"Ya no es compartir habitación", opina Juan del Val, que lo califica de "precariedad en estado máximo". "igual hay gente que no tiene otra salida", comenta Nuria Roca, mientras que Gonzalo Miró opina que el hot bedding solo lo hará "gente que no se pueda permitir otra cosa". "No lo van a hacer por gusto", sentencia.