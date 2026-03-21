Juan del Val: "Que le digan a Rosalía que tiene falta de empatía con la violencia de género porque le gusta Picasso es una barbaridad"

El escritor ha coincidido con Benjamín Prado en salir a defender a Rosalía tras su polémica por unas declaraciones que hizo sobre Picasso.

Juan del Val ha reaccionado en La Roca a la polémica por unas declaraciones de Rosalía sobre Picasso. La artista afirmó en un podcast que era capaz de disfrutar de la obra de Picasso independientemente de su vida personal y más tarde tuvo que rectificar ante las acusaciones de falta de empatía con la violencia de género. "No me siento muy a gusto con lo que pasó cuando hablé del tema de de Picasso. Es verdad que me he equivocado. Tenéis razón, Absolutamente. Gracias por decírmelo y voy a intentar aprender más", expresó la cantante.

"Que le digan a Rosalía que tiene falta de empatía con la violencia de género porque le gusta Picasso es una barbaridad", ha expresado Del Val en La Roca, saliendo así en defensa de la artista, algo que también ha hecho Benjamín Prado, quien ha dicho que no sabe "de qué se arrepiente Rosalía".

"¿Se arrepiente de decir que te gusta la pintura de Picasso a pesar de su vida? ¿Lo contrario es que como Picasso puede tener en su vida algunos momentos poco honorables entonces ya no te gusta el Guernica?", se ha preguntado Prado, quien ha afirmado que, al igual que la artista catalana, él también se sentaría en una mesa con el pintor malagueño.

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