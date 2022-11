Juan del Val no ha dudado en expresar lo mucho que le molestan todas aquellas personas que se saben todos los santos. El colaborar ha confesado que a él es algo que no le importa, y no aguanta a aquellos que sí que se lo saben. Unas polémicas declaraciones que han ofendido a sor Marta, quien no ha dudado en dar su opinión en La Roca.

La novicia del Monasterio Santa Cruz de las madres benedictinas en Sahagún, León, conocida por tener un canal de YouTube, ha confesado que le molestó mucho escuchar al colaborador decir esas palabras. "Se ha ofendido a todo el santoral, a la comunidad y a los suscriptores que apuestan por el contenido que hago yo". Unas declaraciones que no han hecho cambiar de opinión a Juan del Val. "¿No hay más santos de los que podemos abarcar?", le ha preguntado.

Por su parte, sor Marta ha reconocido que Juan, por ejemplo, puede tener 2000 santos. Sin embargo, ha recalcado que no es nada extraño teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que hay con ese nombre. Un momento que ha aprovechado para recalcar la importancia de respetar el santoral. "Los santos son referentes y gente buena, que falta nos hacen. Aunque ya no vivan con nosotros, pueden seguir dándonos un poco de luz en esta vida", ha explicado. Unas declaraciones que el colaborador no ha podido rebatir.