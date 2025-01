Juan del Val intenta tranquilizar sobre su corte y Nuria Roca acaba "blanca": "Me han puesto cuatro puntos de aproximación, es profundo"

Juan del Val regresa al plató de La Roca tras ser atendido por los servicios médicos del programa. "El dedo no se puede ver, no está bonito", explica el colaborador mientras muestra su dedo vendado a la cámara.

Juan del Val vuelve al plató de La Roca tras visitar los servicios médicos de laSexta después de haberse cortado la yema del dedo en medio de la sección de cocina de Cristina Plaza. "Juan, estás amarillo", comenta preocupada Nuria Roca al ver entrar al colaborador. "¿Te has mareado?", insiste la presentadora.

En un intento de tranquilizarla, Juan del Val explica que está bien, pero que no puede enseñar como está su dedo meñique. "El dedo no se puede ver, no está bonito. Me han puesto cuatro puntos de aproximación", señala el colaborador.

Una noticia que Nuria Roca no recibe muy bien, ya que Nacho García llega a comentar que la presentadora "está blanca" de la impresión de ver el dedo vendado del colaborador.

Asimismo, Juan del Val asegura que "no pasa nada", pero añade que tendrá que volver a enfermería en el próximo corte publicitario, pues no le han podido colocar "bien los puntos" porque le "sangraba un poco el dedo".

