Cayetano Martínez de Irujo aseguró en su entrevista con Susanna Griso, en Espejo Público, que Genoveva Casanovafue chantajeada con las fotos de Federico de Dinamarca paseando por Madrid, en las que se les ve una actitud cómplice.

"Le pidieron 250.000 euros para que las imágenes no vieran la luz", comenta Marta Critikian con los colaboradores de La Roca, y explica que la revista Lecturas, que fueron quienes las publicaron, "han respondido que no tenían constancia de ese chantaje y presumiblemente sería el fotógrafo de las imágenes".

Sin embargo, esta información no acaba de 'cuadrar' a Nuria Roca: "Pero el chantaje sería, en todo caso, al rey actual de Dinamarca no a ella que no tiene ningún problema". Una opinión que comparte Juan del Val: "Como tú bien dicen, tendrían que chantajear al que importase mucho que vieran la luz". "Y luego hablemos de las fotos, son en un parque y no en un sitio furtivo", comenta el colaborador, por lo que está convencido de que "las fotos se hacen porque alguien llamaría".