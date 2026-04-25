Juan del Val, contundente sobre el "desolador" caso de Dolores Vázquez: "Se la condena por lesbiana y porque no era simpática"

El escritor cree que este caso "hoy no hubiera sido igual en ningún caso" y que Vázquez "no hubiera sido condenada porque evidentemente no había pruebas" que la señalaran.

Juan del Val ha hablado del caso de Dolores Vázquez, quien fue víctima de una mala investigación y de los prejuicios de la época: era lesbiana y había mantenido una relación con la madre de Rocío Wanninkhof.

Sobre el caso, el escritor ha destacado que "se demostró la inocencia por una casualidad, por una colilla tirada y por el ADN". "El caso, que se puede ver en un documental, es desolador y ahí compruebas algo que a mí me parece muy interesante, que es cómo éramos antes. Y me parece que en eso tenemos que estar muy contentos de haber evolucionado bastante", ha manifestado.

Así, Del Val ha afirmado que "hay una especie de una conclusión" al respecto "que a lo mejor que puede ser extrema" y es que a Dolores Vázquez "se la condena por lesbiana y porque no era simpática", a lo que la periodista Cruz Morcillo ha añadido que también fue porque "la señala la madre de la víctima".

Para el presentador, "este caso hoy no hubiera sido igual en ningún caso". "No hubiera sido condenada porque evidentemente no había pruebas, por encima de que hubiese un problema de celos ahí y una historia muy compleja", ha expresado Juan del Val, tras lo que Morcillo ha criticado que "se condenó por indicios muy endebles que no tenían sentido".

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