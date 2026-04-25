Juan del Val revela cómo fue su almuerzo con los Reyes Felipe y Letizia en el Palacio Real: "La comida era escasa"

El escritor ha contado que "se come muy rápido", en "media hora como mucho" y que les dieron pescado tanto de primer plato como de segundo, pero que estaba todo "muy rico".

Juan del Val ha revelado en La Roca detalles de cómo fue el almuerzo con los Reyes en el Palacio Real al que acudieron, según ha dicho, "unas 100 personas". "Nos reunimos un poco en un salón maravilloso previo y te dan un papel en el que pone tu nombre para que se lo entregues a la entrada --antes de saludar a los Reyes-- a un señor", ha indicado el escritor, tras lo que Nuria Roca ha comentado que es "una forma de pasar lista".

De ahí, "se pasa por algunos salones maravillosos del Palacio Real y se llega al salón del comedor donde hay una mesa muy ancha", ha señalado, tras lo que ha destacado que "se come muy brevemente". "La comida es muy escasa y está muy rica", ha expresado el escritor, a lo que ha añadido que comieron caballa, y que tanto el primer plato como el segundo "era pescado".

Además, el presentador también ha destacado que "se come muy rápido" y que el almuerzo "dura media hora como mucho". "Luego ya se levantan los Reyes y ahí es donde te vas a un salón donde te tomas el café de pie con alguna pastita o las tejas", ha revelado, al tiempo que ha contado que ahí están Felipe VI y la Reina Letizia con los invitados y hablan con algunos de ellos.

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