Del Val desvela qué habló con Felipe VI en el Palacio Real: "Me preguntó por la presión de salir en televisión y me recomendó el documental de Putin"

El escritor ha contado en La Roca cómo fue el almuerzo al que acudió en el Palacio Real y qué habló con el monarca durante el rato en el que tomaban café en un salón.

Juan del Val ha desvelado en La Roca que tras el almuerzo en el Palacio Real con los Reyes Felipe y Letizia, los monarcas se levantaron y entonces entraron los aproximadamente 100 comensales, entre los que había "escritores, académicos y gente que tiene que ver con las universidades", a un salón donde tomaron "el café de pie con alguna pastita o tejas".

Así, el escritor ha contado que en las anteriores ocasiones que estuvo allí habló con Letizia, pero que en esta última lo hizo con el Rey, quien se le acercó y estuvieron "charlando un ratito". "Me llamó la atención porque hablamos sobre la presión de salir mucho en televisión", ha indicado Del Val, a lo que ha añadido que el monarca fue el que le preguntó al respecto.

"Reflexionamos sobre eso y sobre la gente que a lo mejor puede tener ciertas ganas a la hora de si cometes un error en directo o algo así, y luego hablamos un rato de México y también del documental de Putin, que me lo recomendó", ha revelado Del Val, quien ha destacado de Felipe VI que es "amabilísimo, altísimo y guapísimo".

De esta forma, Juan del Val ha expresado que él considera que los Reyes "se toman ese momento con bastante naturalidad", que tiene una duración de "entre 20 y 25 minutos" en los que se "reparten" para hablar con la gente. En su caso, él saludó "muy amablemente a Ayuso y a Urtasun, quienes también habían sido invitados al almuerzo".

Sobre la Reina Letizia, el escritor ha manifestado que "habló con todo el mundo educadísima" de temas "de conversación que son los normales en una recepción así". Y en lo referente a si hizo fotografías, el presentador ha confesado que hizo a la mesa, pero que no vio a nadie hacerse un selfie con ellos. "Me parece sentido común. Además, yo en un sitio así jamás me acerco, porque yo creo que ellos deberán elegir el sitio donde van", ha concluido.

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