Carolina Bescansa celebra la regularización extraordinaria de migrantes: "Tenemos que estar orgullosas de cómo se está haciendo"

La socióloga y politóloga y cofundadora de Podemos ha señalado que "nosotros recibimos una población inmigrante que en la mayor parte de los casos es gente que proviene de lugares en donde ha adquirido niveles de estudios medios y superiores", por lo que no se dejan engañar por mafias.

Carolina Bescansa, socióloga y politóloga y cofundadora de Podemos, ha hablado en La Roca sobre la regularización extraordinaria de migrantes que se está llevando a cabo en España, y ha señalado que "hay largas colas porque se trata de un proceso inmenso, masivo y para el que la Administración Pública no está dimensionada para la necesidad que tiene que atender".

Sin embargo, Bescansa ha defendido que "con todo y a pesar de que hay oportunistas y sinvergüenzas que siempre aparecen en todos los contextos, el proceso se está llevando adelante", tras lo que ha subrayado que "nosotros recibimos una población inmigrante que en la mayor parte de los casos es gente que proviene de lugares en donde ha adquirido niveles de estudios medios y superiores", por lo que no es "población migrante a la que sea fácil engañar".

En este sentido, la politóloga ha insistido en que "la mayor parte de la población latinoamericana que tenemos en nuestro país no es gente sin estudios y fácilmente engañable", al tiempo que ha expresado que "en la mayor parte de las ocasiones, se están llevando a cabo los trámites con colas y esperas, pero con total naturalidad".

Así, Carolina Bescansa ha destacado que hay ayuntamientos que "están facilitando a la población que está solicitando la regularización la generación de los trámites". "Yo creo que el proceso está yendo razonablemente bien y tenemos que estar muy orgullosas y orgullosos como país de cómo se está haciendo", ha manifestado.

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