Este lunes está programada la proyección del documental 'Tardes de Soledad', realizado por el cineasta español Albert Serra, en el Festival de Cine de San Sebastián. La cinta, que opta al premio de la Concha de Oro a la mejor película, se centra en la tauromaquia y, en especial, en la figura del torero Andrés Roca Rey.

Sin embargo, Asier Esparza, coordinador provincial de PACMA en Gipuzkoa, ha solicitado la retirada de la proyección del documental porque "humaniza una práctica violenta" y va "en contra de los valores éticos que deberíamos defender".

Ante la polémica surgida, los colaboradores de La Roca debaten sobre los intentos del partido animalista de retirar, por todos los medios, esta proyección. "Es un ejercicio de censura", se muestra tajante Juan del Val, ya que, con este gesto, "PACMA está censurando las temáticas de las películas de cine que no les parecen bien a ellos" y añade que "pedir que no se emita una película porque la temática no te gusta, le parece una pobreza intelectual sideral". "No creo que fomente el taurismo", concluye su intervención, que puedes escuchar al completo en el vídeo principal de la noticia.