No hay nada confirmado, pero el rumor está en el aire. Desde hace semanas, muchos son los que apuntan a una posible relación entre Victoria Federica y el torero Roca Rey, íntimos amigos de los protagonistas de este simpático vídeo de Aruser@s.

La prensa preguntó a Jesús y Daniel Oviedo, más conocidos como Gemeliers, por este supuesto romance, y entre miraditas, señales de advertencia y titubeos, los dos hermanos, desmienten esta noticia. "Nosotros sabemos que Andrés no está con Victoria, tiene sus cosas, pero nada, nada", confiesa uno de ellos mientras el otro le observa con atención.

"Puede ser, sí". "Yo no lo sé". "Yo sé que están en Perú juntos, pero son amigos", se interrumpen el uno al otro. Un momento que no ha pasado por alto para Tatiana Arús. "Me encanta, porque uno quiere hablar y el otro no", dice entre risas la colaboradora de Aruser@s. "Parece ser que Roca Rey tiene una pareja que desconocemos y Victoria Federica también, pero que no sería un personaje famoso, sino alguien de alta alcurnia de Madrid", informa.