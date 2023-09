José Coronado y Ana Torrent presentan en 'La Roca' su nueva película, 'Cerrar los ojos', en la que se habla de "tener otra vida en otro sitio", señala Nuria Roca, y el actor madrileño confiesa que, "dando las gracias por la vida privilegiada que tengo", a veces fantasea con cómo sería su vida si fuese una persona anónima.

"Y si no tuviese tantos líos, tanto éxito, si pudiese estar simplemente poniendo cervezas en un chiringuito en Nueva Zelanda", comenta el intérprete, y la actriz relata que es algo que ella ha podido experimentar durante sus temporadas viviendo en Nueva York.

"Cada vez que no trabajaba me iba para allá, allí era una persona anónima, nadie me conocía y hacía una vida completamente diferente, donde nadie te conoce", cuenta, y reconoce: "Eso me ha ayudado y me ha servido mucho".