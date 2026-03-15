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El magistrado en La Roca

Joaquim Bosch, sobre Trump: "Su futuro va a tener relación con lo que ocurra en Irán y sobre todo con la situación interna de EEUU"

El magistrado ha recordado que "en los últimos tres meses, el republicano ha secuestrado a Maduro, ha asesinado a Ali Jamenei, ha amenazado a dirigentes de diferentes países con que les puede ocurrir algo parecido a los anteriores y ha amenazado a España".

JOAQUIM

El magistrado Joaquim Bosch ha analizado este domingo en La Roca las decisiones de los últimos meses del presidente estadounidense, Donald Trump, que han marcado un antes y un después en el tablero geopolítico a nivel mundial.

En los últimos tres meses, el republicano "ha secuestrado al máximo representante de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asesinado al líder de Irán, Ali Jamenei, ha amenazado a dirigentes de diferentes países con que les puede ocurrir algo parecido a los anteriores y ha amenazado a Dinamarca con anexionarse una parte de su territorio por las buenas o por las malas".

"También ha amenazado a España con hundir su economía a través de una especie de embargo comercial y todo ello, sumado, con notorio menosprecio al derecho internacional a los pactos comerciales con la Unión Europea", añade.

Así, Bosch dice que "el derecho penal internacional va a dificultar mucho que, pase lo que pase en la guerra de Irán, Trump sea enjuiciado porque Estados Unidos no ha ratificado el estatuto de Roma y está fuera de la Corte Penal Internacional".

"El futuro de Trump va a tener más relación con lo que ocurra en la guerra de Irán y la evolución del conflicto y sobre todo con la situación interna de EEUU", ha sentenciado el magistrado.

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