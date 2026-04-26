Urquizu: "En España tenemos una opinión favorable a que los ricos paguen impuestos y la sensación de que pagan pocos"

El sociólogo ha señalado que, en general, "la gente, cuando mide lo que reciben y lo que pagan, tiene la sensación de que pagan más de lo que reciben". Además, ha destacado que muchos piensan que su capacidad de generar igualdad "es escasa".

Tras el anuncio del alcalde de Nueva York de imponer un impuesto a los superricos de la ciudad, La Roca ha reflexionado sobre esta medida. En este sentido, el sociólogo Ignacio Urquizu ha expresado que "en España, tenemos una opinión pública bastante favorable a que los ricos paguen impuestos, con una sensación de que pagan pocos impuestos" y que, al mismo tiempo, "la gente, cuando mide lo que recibe y lo que paga, también cree que paga más de lo que recibe".

Así, Urquizu ha subrayado que "hace poco se le preguntó a los españoles en un barómetro si creían que las rentas altas pagaban mucho o poco" y "el 56% respondió que cree que los ricos pagan pocos impuestos". "También es verdad que hay una parte de esa ciudadanía, la misma, que cree que la capacidad de generar igualdad por parte de los impuestos es escasa, prácticamente el 54%, por lo que hay una sensación de que realmente no generan la igualdad necesaria", ha apostillado.

Además, el sociólogo ha destacado que otro dato que le "llama muchísimo la atención es que el 75% de los españole perciben que el Estado no funciona". "En general, creen que los ricos pagan poco, creen que en España los impuestos no se pagan acorde a lo que reciben y hay una sensación de que hay mucha desigualdad", ha concluido.

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