Revilla critica la incoherencia de Zapatero por el caso de las supuestas joyas: "Esto no encaja"

Por su parte, Revilla ha señalado que se trata de un asunto que "seguramente no tendrá ninguna consecuencia penal porque ha prescrito", aunque ha insistido en que "ahí queda ese detalle de unas joyas valoradas en más de 1.300.000 euros".

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha vuelto a referirse a la polémica sobre las supuestas joyas vinculadas a José Luis Rodríguez Zapatero, en una intervención en laSexta Xplica en la que ha puesto en duda la coherencia entre ese episodio y el discurso político del expresidente del Gobierno.

Por su parte, Revilla ha señalado que se trata de un asunto que "seguramente no tendrá ninguna consecuencia penal porque ha prescrito", aunque ha insistido en que "ahí queda ese detalle de unas joyas valoradas en más de 1.300.000 euros".

A partir de ahí, el expresidente cántabro ha introducido una reflexión de carácter político y moral, en la que ha comparado este hecho con distintas sensibilidades ideológicas. "En un político de derechas, en un político que defienda el capitalismo, que defienda a los poderosos frente a los más necesitados, pues puede ser más disculpable, incluso coherente con su manera de pensar y de actuar en la vida", ha señalado.

Sin embargo, ha subrayado que el caso resulta más difícil de encajar en el discurso del expresidente socialista: "Pero claro, José Luis Rodríguez Zapatero, al que le hemos escuchado decir que ser socialista es tener poco y dar mucho, esto no encaja. Eso hay que devolverlo inmediatamente cuando te lo regalan", ha afirmado.

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