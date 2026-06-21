Monrosi aboga por evitar lecturas "de buenos y malos" y defiende separar la trayectoria política de Zapatero de las acusaciones actuales

"Muchas veces parece que necesitamos vivir una película en que todo el rato tengamos claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos", ha señalado el periodista.

El periodista de elDiario.es José Enrique Monrosi ha reflexionado en laSexta Xplica sobre la figura del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el tratamiento que, a su juicio, se está haciendo de las investigaciones que lo rodean, especialmente en relación con su papel en Venezuela y el origen de unas supuestas joyas.

Monrosi ha comenzado cuestionando la tendencia a simplificar los debates políticos en términos absolutos: "Que muchas veces parece que necesitamos vivir una película en que todo el rato tengamos claro quiénes son los buenos para siempre y quiénes son los malos para siempre", ha señalado, defendiendo una visión más matizada de la vida pública.

En este sentido, el periodista ha apuntado que "hay gente que puede hacer cosas buenas y cosas malas". Así, ha puesto como ejemplo el papel de Zapatero en la mediación internacional en Venezuela, una labor que, según ha recordado, ha sido reconocida por parte de sectores de la oposición venezolana por su contribución a la liberación de presos.

Monrosi ha insistido en separar ese papel de las acusaciones actuales que afectan al expresidente. "Zapatero no está ahora mismo en el ojo del huracán y en la diana del juez por sus intermediaciones con Venezuela".

El periodista ha defendido además que no se puede poner en duda su etapa como presidente del Gobierno a partir de los hechos actuales: "Tampoco vamos a poner en duda ahora lo que hizo, por ejemplo, Zapatero como presidente del Gobierno", ha afirmado. En cambio, ha precisado que el foco de la causa estaría en otro ámbito: "Lo que se le está exigiendo a Zapatero son explicaciones sobre si de verdad hizo o no unos trabajos con cobro por nada", ha señalado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido