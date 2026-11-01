Jesús Espinosa analiza la siniestralidad ferroviaria en España: "Las cifras no son pocas"

El periodista de 'Newtral.es' ha detallado la cifra de fallecidos y heridos graves habidos desde 2016 a 2025, esperándose los datos de este año para el próximo 2027. Además, ha puesto en la mesa los llamados accidentes significativos, que en 2023 marcaron un máximo de 77.

Jesús Espinosa ha estado en La Roca para analizar con datos en la mano la evolución de la siniestralidad ferroviaria en España. El periodista de 'Newtral.es' ha puesto sobre la mesa informes del Ministerio de Transportes que van desde los años 2016 a 2025, esperándose el de este 2026 para el próximo 2027.

"Echamos la vista atrás. En 2025, 25 fallecidos y 21 heridos graves. En 2025, 18 fallecidos y 13 heridos graves", ha explicado.

Además, ha expuesto el motivo por el que el accidente de Angrois no está presente: "Fue en 2013 y en ese entonces no se aglutinaban estos datos en informes".

Posteriormente, Espinosa ha detallado los accidentes significativos habidos en España en estos años: "Es un estándar de la UE que recoge casos donde hay implicado un tren en movimiento y tiene un muerto o un herido grave".

"Las cifras no son pocas. Son 45 en 2016, 52 en 2017... y así hasta los 69 en 2025", ha contado.

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