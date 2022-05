Miryam Benedited, coreógrafa, ha hablado en La Roca sobre la actuación de Chanel en Eurovisión: "Lo viví súper emocionada. Hasta el último minuto estuvimos con la emoción de tener la posibilidad de ganar", ha expresado la coreógrafa, quien ha defendido que sabía "desde hace mucho tiempo que Chanel era la mejor representante española".

Benedited fue miembro del jurado del Benidorm Fest, donde se elegía al artista que representaría a España en Eurovisión y recibió multitud de insultos e incluso amenazas en redes por votar a Chanel para que fuese al festival europeo.

Ahora, la coreógrafa ha hablado al respecto, y ha defendido que "si se va a un sitio como jurado profesional, hay que serlo". "Tenemos que huir de la influencia de las personas, ser muy fríos y plantear cuál es la opción que vemos mejor para Eurovisión. Y para Eurovisión, si sacas todo fuera y te limitas ser objetivo, te darás cuenta de que esta era la propuesta más cerrada", ha manifestado.

Equipo de Investigación habló en abril con Miryam Benedited, quien denunció el odio recibido desde su participación como jurado en el Benidorm Fest: "De repente, te encuentras con una avalancha de insultos, de mensajes de odio, de amenazas de muerte y el cuerpo se te da la vuelta", expresa, a lo que añade que el pensar que los 'haters' podían cumplir sus amenazas, le hizo sufrir un "ataque de ansiedad horrible".

"Vamos a ir donde más te pueda doler, a por tus hijos, que sabemos muy bien dónde localizarlos" o "Cacho per*, muérete hija de la gran pu*; ojalá te mueras tú y tus hijos y toda tu familia de un cáncer, a tu hijo le voy a quitar la vida", son algunos de los mensajes de odio que ha recibido en estos meses, lo que la llevó a denunciar ante la Policía. "No sabes si pueden estar en la puerta del colegio esperando a tus hijos, y eso fue lo que me hizo ponerme en contacto con la Policía", señaló Benedited a Equipo de Investigación.