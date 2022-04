Los mensajes de odio se han convertido en el 'invitado incómodo' de cualquier evento multitudinario, como el 'Benidorm Fest'. La coreógrafa Miryam Benedited, que fue jurado del festival que eligió a Chanel como representante de España en Eurovisión, no ha dejado de recibir insultos y amenazas desde entonces. "De repente, te encuentras con una avalancha de insultos, de mensajes de odio, de amenazas de muerte y el cuerpo se te da la vuelta", expresa, a lo que añade que el pensar que los 'haters' podían cumplir sus amenazas, le hizo sufrir un "ataque de ansiedad horrible".

"Vamos a ir donde más te pueda doler, a por tus hijos, que sabemos muy bien dónde localizarlos" o "Cacho per*, muérete hija de la gran pu*; ojalá te mueras tú y tus hijos y toda tu familia de un cáncer, a tu hijo le voy a quitar la vida", son algunos de los mensajes de odio que ha recibido, lo que la llevó a denunciar ante la Policía. "No sabes si pueden estar en la puerta del colegio esperando a tus hijos, y eso fue lo que me hizo ponerme en contacto con la Policía", señala Benedited.