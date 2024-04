Durante estas semanas se está celebrando en Tailandia el juicio a Daniel Sancho, acusado del asesinato del médico Edwin Arrieta. Pese a que se está celebrando desde hace varios días, la información llega a cuentagotas debido a que se ha decidido que todo se produzca a puerta cerrada.

Una decisión que no comprende Gema Peñalosa, periodista, que considera que lleva a una mayor facilidad para crear "bulos": "Se está celebrando el juicio a puerta cerrada y eso para mí es un error. Porque un juicio con tanta atención e interés mediático implica dar pie a una serie de bulos e informaciones inexactas que no sabes si son verdad o no".