Fernando Garea estuvo en La Roca para hablar de la problemática del alquiler en un día en el que decenas de miles de personas han salido a la calle para protestar por los elevados precios. El director adjunto de 'El Español' considera que, de no hacerse nada, esto puede ser "el germen de un nuevo 15-M".

"He estado en la manifestación. Me alegro de que haya habido tanta gente y espero que haya más protestas. Es el gran problema social, con todos los que genera. Si no hay medidas, este tema puede convertirse en el germen de un 15-M para este gobierno", afirma.

Y pone el foco en los problemas: "Los pisos turísticos hacen mucho daño porque salen del mercado. Y la SAREB. Sigue teniendo pisos y es muy complicado hacerse con esos pisos".

"No podemos olvidar algo. No se trata de hacer medidas comunistas y bolivarianas. El artículo 47 de la Constitución no es que permita a los poderes públicos intervenir, es que les obliga a hacerlo para garantizar el derecho a la vivienda", concluye.