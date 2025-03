Edu Saldaña: "Ni Trump ni Putin han puesto en esas conversaciones garantías de seguridad para Ucrania" 

La paz en Ucrania está más cerca que nunca, a pesar de que sigue estando muy lejos. Las conversaciones fructiferas entre Trump y Putin, donde el líder ruso impuso una serie de requisitos para el alto al fuego que no gustaron a Zelenski, y la reunión en Arabia Saudí de este domingo, han sido los dos grande pasos hacia adelante. Aun así, Edu Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial, ha puesto sobre la mesa que en las conversaciones que se han tenido sobre la paz no se ha puesto a Ucrania en el centro del problema.

"Ni Trump ni Putin han puesto en esas conversaciones garantías de seguridad para Ucrania. Trump planteaba que hace una semana se iba a firmar la paz en Ucrania y eso no fue así porque Putin sigue con sus esperanzas maximalistas", ha explicado en La Roca.

Además, ha recalcado que aunque Trump lo vende como una victoria, la realidad es que "por ahora la paz está bastante lejos". "Puede que estemos cerca de un alto al fuego, aunque ya hemos visto el resultado de los últimos días con el alto al fuego y no ataques contra infraestructuras energéticas que se han seguido produciendo", ha añadido.