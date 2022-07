El preocupante aumento de los precios en España centra buena parte de la intervención del economista José María O'Kean en La Roca que recuperamos mientras el programa está de vacaciones.

José María O'Kean, como refleja el vídeo, echa la vista atrás para recordar cómo salió España de la última crisis: "Anteriormente siempre devaluábamos la peseta y eso hacía que tuviéramos productos baratos y turismo barato, no podíamos comprar coches alemanes, pero empezábamos a tirar. Sin embargo, cuando llegamos a 2009, como teníamos el euro, no podíamos devaluar la moneda y nos devaluamos nosotros mismos; nos hemos pegado 15 años con los salarios más o menos igual, los precios no han subido y eso nos ha permitido resistir".

No obstante, para el economista, "todo ha saltado cuando han subido los precios" porque "los salarios bajos ya no te permiten vivir" y "los márgenes de los empresarios no permiten tener lo suficiente para seguir con las tiendas abiertas [...] los empresarios y las pymes ganaban márgenes muy reducidos".

José María O'Kean lamenta que hayamos "entrado en una dinámica de subir los precios, nos hayamos acostumbrado y ahora estemos pagando con los ahorrillos de estos dos años de menor consumo".

En este contexto, el experto hace un claro pronóstico: "Seguramente, hasta después del verano vamos a tirar porque vamos a resistir como sea, pero cuando llegue septiembre u octubre, veremos qué pasa, el tema no tiene muy buena solución. Si todos empezamos a subir los precios, después los salarios tienen que subir y los precios vuelven a subir y así otra vez. Al final vamos a tener una caña a 15 euros y un plato de calamares a 30 y entonces los turistas no van a venir porque van a ver que este es un país caro".

Ante una situación económica que empeore, el economista sostiene que "va a salir todo el mundo a la calle" y añade: "Si estuviera gobernando la derecha, ya habría un pollo montado; la izquierda está aguantando a los sindicatos, las movilizaciones, pero no va a poder y eso se va a ver en poco tiempo".

O'Kean pide más medidas para tratar de reconducir la situación: "Creo que no estamos haciendo nada, somos un país endemoniado, no nos ponemos de acuerdo para nada, siempre buscamos lo que nos divide y así nos va. Hay muchas cosas que nos unen, pero esas no las vemos. Como esto se nos vaya de las manos, que me parece que se nos está yendo, la única solución va a ser los tipos de interés al 3%-4%, la economía parada y un paro del 20%. Entonces, ¿quién va a pagar eso? Siempre los mismos: lo vamos a pagar con paro".

