La divertida reacción de una anciana cuando le preguntan por infidelidades: "Yo no me como una rosca, pero ella se las ha comido todas"

Un reportero de La Roca sale a la calle a preguntar a los ciudadanos si han cometido infidelidades y, en el caso de haberlo hecho o de si lo harían, si se lo contarían a sus parejas. "Esta te puede hablar de eso mucho", dice una anciana, apuntando a su amiga, y agregue: "Yo no me como una rosca, pero ella se las ha comido todas".

Su amiga asegura que lo contaría porque es "muy sincera". De hecho, nos cuenta que su "marido llegaba a casa, se ponía a escuchar música" y no le hacía "ni puto caso". "Entonces yo le decía 'no me esperes a cenar' y desaparecí del mapa con mis amigos. Luego me eché un noviete, luego otro... No son infidelidades, son aciertos", suelta.