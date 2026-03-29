Carlos Cagigal, experto energético: "Estamos ante la mayor crisis del petróleo de la historia moderna a nivel mundial"

Cagigal ha destacado que "el problema no es los precios disparados del gas o el petróleo, sino que volver a la situación previa nos cuesta entre 16 y 20 meses".

Carlos Cagigal ha afirmado en La Roca que estamos ante la mayor crisis del petróleo de la historia moderna a nivel mundial. "Ya es peor que la de los años 70", ha señalado el experto energético, aunque ha querido "llamar a la calma". "La situación en la Unión Europea es bastante mejor de lo que parece gracias a las cosas buenas que conllevó la guerra de Ucrania, ya que empezamos a tomar medidas (...) y ahora tenemos una posición dentro de un problema muy serio con la que podemos llamar un poquito a la calma", ha expresado.

En este sentido, el experto ha señalado que "hay países que todavía tienen una posición muy cómoda, como es el caso de España". "A nosotros no nos afecta el estrecho de Ormuz y las importaciones de Irak son residuales. Lo que importamos a través de Arabia Saudí, que puede ser un 3% o un 4% lo podemos sustituir perfectamente", ha subrayado.

En este punto, Cagigal ha explicado por qué esta "es la peor crisis desde los años 70, independientemente de que la guerra acabase mañana". "El problema está en que cuando una crisis de estas características tiene subidas abruptas en los mercados internacionales (...), provoca una alta inflación en todos los países, que es lo que ya nos está empezando a pasar, aunque la inflación subyacente no se está viendo reflejada en estos datos porque es de semanas", ha indicado, tras lo que ha destacado que "el problema no es los precios disparados del gas o el petróleo, sino que volver a la situación previa nos cuesta entre 16 y 20 meses".

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