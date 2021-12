Bertín Osborne visitó el plató de La Roca a principios de noviembre, donde reconoció que tiene una "peculiar" forma de trabajar que provocó que incluso que una "amiga íntima" suya incluyera una cláusula en su contrato de no presentar con él: "Me dijeron en TVE que había una presentadora íntima amiga mía y que la adoro, que en su contrato tenía una cláusula de nunca presentar con Bertín Osborne", confesó.

Así, el presentador contó que se trataba de Ana Obregón, quien decía que "era imposible" trabajar con él "porque la volvía loca". "Anita es un metrónomo, ella se aprende todo el guion, y llegaba yo y aquello era un caos total y ella se volvía loca, y creo que dijo que nunca más quería volver a trabajar conmigo", expresó.

En lo referente a cómo se preparara una entrevista, Osborne señaló que se lee la "biografía" del entrevistado, "las cosas que ha hecho", y ahí empieza a "tirar del hilo". "Tengo un pinganillo, y como yo me disperso mucho, cuando mi equipo lo ve, me avisa", indicó a Nuria Roca.

En otro momento de la entrevista, Bertín Osborne defendió la vuelta del rey emérito: "Otegi, el de Batasuna, se pasea por aquí y la gente le hace la ola, y don Juan Carlos allí en Dubái con los burkas. No me parece una cosa equilibrada", criticó, a lo que añadió que el que el emérito "esté en un limbo no es bueno para España, ni para su hijo, y tampoco es bueno para él".

Además, Osborne cargó duramente contra el papa Francisco: "Creo que desde su posición uno no puede hacer política, me parece que ha demostrado claramente que no quiere mucho a los españoles. Las cosas que ha dicho se las debería haber callado, no ha sumado, no ha hecho gracia", aseguró.

El presentador también desveló qué formaciones políticas le han hecho propuestas y cuáles no, y habló de la crisis interna del PP, afirmando que "Ayuso no quiere quitarle a Pablo nada" y que "él debería ser consciente". E incluso antes de terminar la entrevista, Bertín Osborne se deshizo en halagos con un político del PSOE: "Me parece un tipazo y le adoro", expresó. Puedes ver en este vídeo de quién se trata.