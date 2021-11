Nuria Roca ha entrevistado en La Roca a Bertín Osborne, que se ha mostrado sin pelos en la lengua al hablar sobre el papa Francisco.

"Yo creo que desde su posición uno no puede hacer política, me parece que ha demostrado claramente que no quiere mucho a los españoles. Las cosas que ha dicho se las debería haber callado, no ha sumado, no ha hecho gracia", ha asegurado.

En este sentido, Bertín Osborne ha añadido: "Creo que no está en el sitio en el que debe decir las cosas que ha dicho sobre España y los españoles, no tiene que pedir perdón en nuestro nombre por nada. Para empezar, el papa Francisco tendría que pedir perdón por la Inquisición y no lo hace".

"Que alguien le oriente, le ilumine. Hay cosas que no se pueden decir. Y menos él", ha zanjado.

Por otro lado, Bertín Osborne ha defendido la vuelta del rey emérito a España. "A Otegi aquí le hacen la ola y don Juan Carlos está en Dubái con los burkas", ha afirmado en el programa. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.