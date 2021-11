Nuria Roca pregunta a Bertín Osborne sobre la crisis abierta en el PP madrileño y el desencuentro entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Un tema sobre el que afirma haber mantenido "conversaciones con algunos de ellos", según revela en La Roca. "No me parece que sea ni el momento, me parece inoportuno, me parece una catástrofe", ha aseverado sobre esta situación.

"Cuando hay valores de gente honrada, honesta como Isabel, uno no debería tener miedos", ha agregado el cantante, que defiende a la presidenta madrileña: "A mí me encanta la gente echada para adelante y bien, a las claras, e Isabel es así", ha afirmado. "Probablemente meterá la pata muchas veces, porque le pasa un poco como a mí, Isabel va para adelante como un kamikaze", ha añadido.

¿Cree Osborne que puede arrebatarle el liderazgo a Casado? El presentador sostiene que "Isabel no quiere". "Ella está en otra guerra, ella esta en hacer cosas importantes aquí en Madrid, ella no quiere quitarle a Pablo nada y Pablo debería ser consciente de eso", ha sentenciado, asegurando que esto le consta: "Yo lo sé", ha asegurado.

Así, ha insistido en que esta situación "lo que tiene que hacer es acabar ya, porque esto no hay dios que lo aguante". "Teo [Teodoro García Egea] lo sabe y lo sabe Pablo también", ha aseverado Osborne, que lamenta que "esto es un sainete": "A todos los que somos amigos de muchos de ellos es que nos parece un disparate, nos parece absurdo", ha zanjado.