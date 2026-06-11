Benjamín Prado, sobre Isabel Díaz Ayuso: "No distingue entre su novio y los ciudadanos anónimos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado que parte del Gobierno haya acudido a la misa celebrada en la Sagrada Familia en presencia del papa León XIV.

Este miércoles, con motivo de la visita del papa León XIV a Barcelona, se celebró la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia y, además, se ofició una misa a la que asistieron 14 ministros y Pedro Sánchez. Esto, como indica Cristina Pardo, "no ha pasado desapercibido para Isabel Díaz Ayuso".

La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha dado en hacer referencia a este hecho en la asamblea madrileña donde ha afirmado que le resulta gracioso que el PSOE de lecciones a Madrid sobre la visita del papa, "cuando han sido incapaces de acudir a una sola misa, ni celebrar ninguna, por no estar con las víctimas de la DANA, del COVID y de los accidentes de los trenes o de la Guardia Civil".

Ayuso añadía que lo han hecho esta semana "cuando ya les están investigando por nueve tramas de corrupción". "Que un alto cargo del Partido Popular critique a alguien por no recibir a las víctimas de la DANA se me abren las carnes", afirma, indignado, Iñaki López, "me parece un escándalo, una provocación y una falta de respeto innecesaria".

"Hay que tener valor", añade Benjamín Prado, "porque, además, Isabel Díaz Ayuso no distingue cuando debería de tener un papel institucional y cuando debería tener un papel personal, igual que no distingue entre su novio y los ciudadanos anónimos". "Es una confusión completa", concluye.

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