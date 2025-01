Así hablaba Nia Correia meses antes de la polémica con Ana Obregón: "Una señora muy conocida me trató fatal"

La ganadora de Operación Triunfo no quiso mencionar el nombre de Ana Obregón. Ha sido Ricardo Herrera, presentador de las Campanadas en Canarias, quién ha confirmado que Nia se refería a la bióloga.

"Me hizo llorar"

Ana Obregón está envuelta en la polémica. Lo está por las palabras de Nia Correia, por algo que tuvo lugar en el año 2022. En la grabación del spot publicitario de las campanadas de RTVE. Fue entonces cuando, según la ganadora de Operación Triunfo, la bióloga se comportó de mala manera con ella.

Así lo cuentan en La Roca. Así lo ha contado la propia Nia, sin mencionar eso sí a Obregón: "Una señora me trató fatal. Conocida, del mundo del corazón. De la tele. Me trató muy mal y paré de rodar. Me fui llorando".

Es por Roberto Herrera, presentador de las Campanadas en las Islas Canarias junto a Nia, por quien sabemos que esa persona es Ana Obregón: "Se me cayó un mito".

"Es muy guapa, joven... Por eso Nia no sale en el spot. Se negó a salir. Le hizo llorar", ha dicho Herrera en palabras que recogen en La Roca.