No todos los expertos están de acuerdo eliminar la mascarilla obligatoria en interiores tras la Semana Santa: es el caso del exdirectivo de la OMS Daniel López Acuña, que se muestra preocupado por esta decisión.

"El virus está circulando, hay transmisión comunitaria", advierte en La Roca, donde señala que, "en la medida en que no tengamos la barrera de protección en interiores mal ventilados", tendremos "un riesgo de repunte en el número de casos".

De hecho, en su opinión también ha sido un error "no obligar al aislamiento de positivos aunque no tengan síntomas". "No debemos hacer lo que nos lleve a tener más casos", sentencia.

A juicio del experto, la decisión de retirar la mascarilla en interiores se ha producido "más por hacer gestos de cara a la galería, por la presión social, por la fatiga pandémica, pero no por la objetividad de frenar la transmisión". "Los países que han tomado estas medidas están viendo repuntes en el número de casos", alerta, poniendo como ejemplo el caso de Austria, que ha tenido que reintroducirla.